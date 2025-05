Imparava a costruire armi pro jihad Arrestato giovane italiano a Perugia

Un giovane italiano di 24 anni è stato arrestato a Perugia per tentata radicalizzazione pro jihad, mentre cercava informazioni su come costruire armi tramite siti web islamisti. Nel frattempo, a Bolzano, bande di stranieri, tutti marocchini con status di protezione internazionale, si sono affrontati in violenti scontri armati con machete. L'articolo esplora le crescenti tensioni sociali e i rischi associati alla radicalizzazione.

