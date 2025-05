Imolese i lavori sono ancora in corso Il sì del duo Potepan-Ferretti si fa desiderare

L'attesa per l'ufficializzazione del duo Potepan-Ferretti si fa sempre più lunga per l'Imolese. I lavori sono ancora in corso e la società non ha ancora comunicato dettagli definitivi sulla trattativa. Nel frattempo, si continua a lavorare per sistemare le questioni in sospeso, lasciando i tifosi con un misto di speranza e curiosità.

Ci sarà ancora da aspettare per l’Imolese, con l’ufficialità del duo Potepan-Ferretti che slitta ancora, in attesa che tutto venga messo nero su bianco e che la società ufficializzi la trattativa tramite comunicato. Nel mentre si attende che tutto venga sistemato e non solo riguardo alla figura del tecnico e del suo vice, ma anche per quanto concerne lo staff che farà da contorno, con il solo preparatore dei portieri Enrico Vandelli certo di un ruolo nel prossimo organigramma tecnico rossoblù. Sullo sfondo, un intero o quasi roster da allestire, potendo contare su basi solide come capitan Dall’Osso, ieri celebrato sui social del club come fresco 30enne e pronto a vivere un’altra stagione con addosso la maglia rossoblù... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Imolese, i lavori sono ancora in corso . Il sì del duo Potepan-Ferretti si fa desiderare

