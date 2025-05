Immissioni in ruolo 2025 26 | ecco le CdC in esubero dopo i trasferimenti In aggiornamento

Con la conclusione della mobilità scolastica per l’anno 2025/26, gli Uffici scolastici provinciali hanno avviato la pubblicazione delle prime indicazioni sulle classi di concorso (CdC) in esubero. Queste informazioni preliminari sono fondamentali per comprendere il panorama delle prossime assunzioni a tempo indeterminato, fornendo un quadro chiaro per docenti e aspiranti insegnanti. Scopriamo insieme quali sono le CdC coinvolte e le implicazioni future.

Conclusa la fase di mobilità scolastica per l'anno 202526, gli Uffici scolastici provinciali hanno iniziato a pubblicare le prime indicazioni sulle CdC in esubero. Si tratta di un'informazione preliminare ma strategica, utile per delineare lo scenario delle future assunzioni a tempo indeterminato nel mondo della scuola. CdC in esubero: stop alle immissioni in ruolo per .

