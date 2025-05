Immatricolazioni auto aprile Tesla dimezza le vendite in Europa Stellantis -05%

Ad aprile, i dati forniti da Acea mostrano un significativo calo nelle immatricolazioni di auto in Europa, con Tesla che ha visto le sue vendite dimezzarsi rispetto allo stesso mese del 2024. Al contrario, Stellantis esprime soddisfazione per una leggera flessione del suo -0, evidenziando tendenze contrastanti nel panorama automobilistico europeo. L'andamento del mercato rivela sfide e opportunità per i principali attori del settore.

Acea, l'Associazione dei Costruttori Europei di Automobili, ha diffuso i dati di aprile sulle immatricolazioni di auto in Europa. Particolarmente negativo il dato di Tesla, che ha dimezzato le vendite di nuove auto rispetto allo stesso mese del 2024. Mentre Stellantis si dice soddisfatta del suo -0,5%. Ecco i dettagli. Vendite Tesla -52,6%. Le immatricolazioni della casa automobilistica di Elon Musk ad aprile calano di oltre la metà (-52,6%) rispetto allo stesso periodo del 2024, passando da 11.540 a 5.475 con una quota di mercato che scende dall'1,3 allo 0,6%. Da inizio anno le Tesla vendute sono state 41...

