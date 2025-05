Imbarazzo a La Volta Buona per il compleanno di Gerardina Trovato portano una torta in studio ma cade a terra

Un'imprevista gaffe ha segnato il compleanno di Gerardina Trovato durante la puntata de "La Volta Buona". Caterina Balivo aveva organizzato una sorpresa con una torta, ma mentre Carolina Rey la portava in studio, il vassoio è rovinato a terra, causando un momento di imbarazzo. Scopri di più su questo divertente incidente!

Piccolo incidente di percorso durante la puntata de La Volta Buona in cui Caterina Balivo ha voluto festeggiare il compleanno di Gerardina Trovato, ospite in studio. Mentre Carolina Rey stava portando la torta, il vassoio si è rovesciato per terra...

