Il voto ai Referendum per l’attuazione della Costituzione

L'invito a disertare il voto ai referendum per l'attuazione della Costituzione da parte di politici e istituzioni solleva interrogativi sulla loro fiducia nel processo democratico. Questa posizione potrebbe rivelare una paura di fronte alla volontà popolare, evidenziando l'importanza di partecipare attivamente per garantire la giustizia e il rispetto dei diritti fondamentali. Esploriamo le implicazioni di questo atteggiamento sul futuro della democrazia.

Quando un dirigente politico o, peggio, chi ricopre un ruolo istituzionale, invita cittadine e cittadini a disertare le urne, significa che teme quel voto e, in definitiva, ha paura del.

