Il Volo le pagelle della seconda puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo | il ricordo di Lorella 10

Nella seconda puntata di "Tutti per uno – Viaggio nel tempo", andata in onda il 26 maggio 2025 su Canale 5, Il Volo ha incantato il pubblico con performance indimenticabili. Sotto il segno di "The Final Countdown", la serata ha visto la partecipazione di ospiti illustri, rendendo omaggio a melodie e ricordi che fanno parte del nostro patrimonio culturale. Scopriamo le migliori performance e le pagelle della serata!

Sulle note di The Final countdown è iniziata la seconda puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo, lo show musicale de Il Volo, andato in onda nella prima serata del 26 maggio 2025 su Canale 5. Tantissimi gli ospiti illustri che hanno accompagnato i tre giovani e talentuosi artisti in questa serata-spettacolo. Gianni Morandi il più social. Voto: 10. Il primo ospite a calcare il palco dello show musicale de Il Volo, nella serata del 26 maggio 2025, è stato Gianni Morandi, annunciato con grandissimo onore dai tre tenori: “La sua musica c’era, c’è e ci sarà per sempre”. L’amatissimo cantante ha eseguito alcuni dei suoi brani più noti insieme ai giovani colleghi, commentando la performance, poi, con grande umiltà: “Ragazzi cantare con voi è bellissimo, però avete troppa voce, è un disastro per noi starvi dietro”... 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Il Volo, le pagelle della seconda puntata di Tutti per uno – Viaggio nel tempo: il ricordo di Lorella (10)

