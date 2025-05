Il video della bimba di Gaza che vaga tra la scuola in fiamme Israele | C' erano terroristi dentro

L'orribile realtà del conflitto in Gaza viene messa a nudo attraverso il video di una bambina che si aggira tra le fiamme di una scuola colpita dai bombardamenti israeliani. La struttura, situata a Gaza City, fungeva da rifugio per sfollati e la sua devastazione evidenzia la grave crisi umanitaria e il dramma quotidiano di innocenti coinvolti nel conflitto.

