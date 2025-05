Il Trophy Tour è arrivato a Pordenone | le immagini della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup

Il Trophy Tour ha fatto tappa a Pordenone, portando con sé le prestigiose coppe della Davis e della Billie Jean King Cup. Martedì 27 maggio, dalle 9 alle 22, i visitatori potranno recarsi al Tennis Club per celebrare i successi dell'Italia, due volte campione del mondo, e vivere un'esperienza unica nell'affascinante mondo del tennis. Non perdere l'occasione di ammirare questi simboli sportivi!

