Il trattore si ribalta all' improvviso mentre lavora la terra | muore schiacciato dal mezzo

Tragedia a Castrocaro lunedì pomeriggio, dove un trattore si è ribaltato in via Bagnolo, causando la morte dell'88enne Giovanni Mercatali. L'uomo, mentre lavorava la terra, è stato schiacciato dal mezzo. Le autorità, tra cui i Carabinieri, stanno indagando sulla dinamica dell'incidente per chiarire le circostanze che hanno portato a questa tragica sciagura.

Morto schiacciato dal trattore che conduceva. Sciagura nel tardo pomeriggio di lunedì a Castrocaro, in via Bagnolo. La vittima è l'88enne Giovanni Mercatali. La dinamica della tragedia è al vaglio dei Carabinieri, che hanno proceduto ai rilievi di legge. Secondo una prima ricostruzione dei fatti...

