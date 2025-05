Il trasferimento Oltreoceano Bucosse saluta il Tolentino | Vado negli States per studiare

Il portiere Matteo Bucosse, classe 2002, dice addio al Tolentino per intraprendere una nuova avventura negli Stati Uniti, dove continuerà gli studi in Scienze motorie. Arrivato nel 2019 dal Montemilone Pollenza, Bucosse ha accumulato 81 presenze con la maglia cremisi, lasciando un segno significativo nella sua squadra. Una scelta di crescita personale e professionale che segna l'inizio di un entusiasmante capitolo.

Il portiere Matteo Bucosse, classe 2002, lascia il Tolentino per trasferirsi negli Stati Uniti dove proseguirà il percorso di studi in Scienze motorie. Il giocatore è arrivato a 16 anni alla società cremisi nella stagione 2019-20 dal Montemilone Pollenza, in maglia cremisi ha collezionato 81 presenze. Dopo il primo anno alla corte di Mosconi è passato in prestito alla Juventus. L'anno successivo si è trasferito alla Virtus Bolzano. Lo scorso anno è ritornato al Tolentino la scorsa stagione. "Oggi – dice Bucosse – saluto con un nodo alla gola ma con il cuore pieno il Tolentino, la mia seconda casa...

