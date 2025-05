Il tour di Cristiano De Andrè che rende omaggio al padre Fabrizio I dettagli

Manca meno di un mese all'inizio di "DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025", il tour di Cristiano De André che celebra la memoria e l'eredità musicale del padre, Fabrizio De André. Con concerti in tutta Italia, Cristiano interpreterà i brani iconici del grande cantautore, portando sul palco un omaggio vibrante e attuale, capace di far rivivere le emozioni che le sue canzoni suscitano ancora oggi.

Quest'estate CRISTIANO DE ANDRÉ si esibirà in concerto in tutta Italia con "DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ BEST OF ESTATE 2025", un omaggio al padre Fabrizio e alle sue canzoni impresse nella memoria collettiva e ancora estremamente attuali. Il progetto " DE ANDRÉ CANTA DE ANDRÉ" si arricchisce così di un nuovo tassello, dopo il successo dei quattro album "De André canta De André – Vol...

