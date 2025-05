Il Times elogia il Napoli campione di austerity Inzaghi? Gestione fallimentare in campionato

Il Times celebra il Napoli come campione di austerity, evidenziando l'efficacia della sua gestione economica nel calcio moderno. Al contrario, la stagione dell'Inter sotto la guida di Inzaghi si rivela fallimentare, evidenziando scelte tecniche discutibili e una strategia negativa. Esploriamo le dinamiche tra successo e insuccesso nelle rispettive gestioni, riflettendo su come il pensiero proattivo possa fare la differenza nel mondo sportivo.

Il Times elogia il Napoli campione di austerity. La gestione di Inzaghi in campionato è stata fallimentare Tecnicamente si chiama pensiero negativo. Non dovresti mai pensare all’opzione peggiore possibile prima di giocarti tutto. Andrà tutto terribilmente storto. Storto per l’Inter è il seguente, banale, orizzonte che prospetta il Times: dopo aver perso la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e lo scudetto. sabato sera dopo la finale di Champions l’Inter potrebbe ritrovarsi in mano il nulla assoluto: niente triplete e persino niente allenatore. Zero tituli, direbbe quello. “La preoccupazione per Inzaghi è che entro la fine di questa settimana, il ruolo di secondo classificato potrebbe toccargli tre volte in sei mesi”, scrive il giornale di Londra... 🔗 Leggi su Ilnapolista.it