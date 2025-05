Il Terzo Settore partecipa poco agli avvisi pubblici Mendolicchio | Ci vuole una forte accelerata

Questa mattina, nella Sala consiliare di Palazzo di Città, si è svolto un incontro dell'Ambito Territoriale Sociale di Foggia, focalizzato sulla ridotta partecipazione degli Enti del Terzo Settore agli avvisi pubblici. Il convegno ha messo in luce l'importanza di catalizzare un'azione urgente per migliorare l'engagement di queste realtà nelle procedure di co-progettazione, fondamentali per il supporto e lo sviluppo della comunità.

Si è tenuto questa mattina nella Sala consiliare di Palazzo di Città l’incontro promosso dall’Ambito Territoriale Sociale di Foggia per approfondire le motivazioni alla base della scarsa partecipazione degli Enti del Terzo Settore alle Gare e agli Avvisi Pubblici di co-progettazione per la... 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Il Terzo Settore partecipa poco agli avvisi pubblici, Mendolicchio: "Ci vuole una forte accelerata"

