Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale | torna il self check-in nei B&B

Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Viminale che imponeva l'identificazione diretta degli ospiti nei B&B, riaprendo la strada al self check-in. La decisione è stata presa in seguito al ricorso della Federazione FARE, alimentando il dibattito su sicurezza e innovazione nell'accoglienza turistica.

AGI - Il Tar del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell'Interno che imponeva l'identificazione de visu degli ospiti dei B&B, contro i sistemi di self check-in per questioni di sicurezza. I giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla Federazione FARE (Associazioni RicettivitĂ Extralberghiere). Questa la sintesi della sentenza pubblicata oggi dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio che ha ritenuto la circolare "contrastante" con la riforma del 2011 e "non sufficientemente giustificata". Cosa stabilisce la sentenza. Il provvedimento impugnato, risalente al 18 novembre 2024, obbligava i gestori a identificare fisicamente gli ospiti – un obbligo non previsto dalla legge e in contrasto con la riforma del 2011 che aveva giĂ semplificato le procedure di registrazione... 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale: torna il self check-in nei B&B; Il Tar annulla la circolare del Viminale, torna il self check-in nei B&B; B&b e affitti brevi: stop all'obbligo di identificazione «de visu»: il Tar Lazio annulla la circolare del Viminale; B&b, torna il check-in degli ospiti da remoto: il Tar del Lazio annulla la circolare del Viminale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

B&b e affitti brevi: stop all’obbligo di identificazione «de visu»: il Tar Lazio annulla la circolare del Viminale - I giudici del Tar del Lazio: «Il check-in va bene anche da remoto». Annullata la circolare che imponeva l’identificazione degli ospiti da parte delle strutture ricettive ... 🔗Lo riporta corriere.it

Torna il self check-in per gli ospiti dei B&B: il Tar annulla la circolare del Viminale - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... 🔗Come scrive msn.com

Affitti brevi, il TAR del Lazio annulla l’obbligo di riconoscimento fisico degli ospiti: esultano le associazioni del settore - Il TAR del Lazio ha annullato la circolare del Ministero dell’Interno emanata nel novembre scorso, che imponeva ai gestori di affitti brevi l’obbligo di identificazione fisica (de visu) degli ospiti. 🔗online-news.it scrive

Sentenza Tar Lazio: Il Tar annulla la circolare ministero sulla 'vigilante attesa' Ansa