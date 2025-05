Il supertestimone di Garlasco si mostra alle Iene parla Gianni Bruscagin | Io diffamato dall’avvocato dei Poggi | non ho paura

Gianni Bruscagin, noto come il «supertestimone di Garlasco», si espone in un’intervista alle Iene, rivelando esperienze che hanno avuto un impatto significativo nelle indagini sul caso. Definendosi diffamato dall'avvocato dei Poggi, Bruscagin afferma di non avere paura e parla della sua volontà di affrontare le accuse. La sua testimonianza, cruciale per la procura di Pavia, solleva interrogativi sulla verità dietro questo complesso caso giudiziario.

Si chiama Gianni Bruscagin l'uomo diventato noto come il «supertestimone di Garlasco», per le sue rivelazioni alle Iene su Italia 1 che hanno poi riferito i suoi racconti in procura a Pavia. Intervistato da Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, l'uomo ha deciso di mostrare il suo volto e uscire quindi dall'anonimato. Dice di essersi sentito diffamato dall'avvocato Luigi Tizzoni, che assiste la famiglia Poggi: «Ci metto la faccia – ha detto nella puntata delle Iene del 27 maggio – in quanto sono stato diffamato pubblicamente dall'avvocato della famiglia Poggi, Luigi Tizzoni, dopo la messa in onda del servizio della settimana scorsa, quando ho parlato della storia della rivelazione di una donna incontrata in ospedale su Stefania Cappa»...

