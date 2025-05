Il summit degli industriali e il bilancio del primo anno di Campanari

Il summit degli industriali di Confindustria Lecco e Sondrio ha visto la partecipazione dei soci in un'importante assemblea. In questa occasione, il presidente Marco Campanari ha presentato il bilancio dell'anno trascorso, evidenziando le principali iniziative e risultati ottenuti dall'associazione. Un momento cruciale per riflettere sul percorso intrapreso e delineare le prospettive future.

I soci di Confindustria Lecco e Sondrio si sono riuniti in assemblea, in occasione della quale il presidente Marco Campanari, a un anno dalla sua elezione, ha ripercorso l'attività portata avanti dall'associazione negli ultimi dodici mesi.

