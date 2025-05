Il sultano del Brunei ricoverato per esaurimento

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato a causa di un grave stato di esaurimento. La notizia è stata confermata da una fonte del governo, destando preoccupazione nella popolazione e tra i membri della famiglia reale. La salute del sovrano, noto per il suo lungo regno e il suo stile di vita opulento, è seguita con attenzione dai media e dagli osservatori internazionali.

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato per "esaurimento". Ad annunciarlo alla Apf è una fonte del governo .

