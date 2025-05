Il sultano del Brunei ricoverato per esaurimento a Kuala Lumpur

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato al National Heart Institute di Kuala Lumpur a causa di esaurimento, secondo fonti governative malaysiane. L'ospedale è designato per i VIP durante il vertice ASEAN attualmente in corso, evidenziando le preoccupazioni per la salute del leader in un momento cruciale per la diplomazia nella regione.

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato oggi al National Heart Institute di Kuala Lumpur per "esaurimento": lo ha reso noto una fonte del governo malese. "Il National Heart Institute è l'ospedale designato per i Vip durante questo vertice Asean e gli incontri pertinenti", a cui il sultano sta partecipando, ha affermato la fonte alla Afp... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sultano del Brunei ricoverato per esaurimento a Kuala Lumpur

