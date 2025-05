Il sultano del Brunei è esaurito Ricoverato in Malesia | Affaticato dal vertice Asean

Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato in ospedale a Kuala Lumpur a causa di affaticamento, secondo quanto comunicato dal governo malese. Il ricovero avviene durante il vertice dell'Asean, che riunisce i leader del Sud-Est asiatico. Il sovrano ha riportato sintomi di esaurimento, generando preoccupazione tra i partecipanti all'importante incontro regionale.

Kuala Lumpur, 27 maggio 2025 – Il sultano del Brunei, Hassanal Bolkiah, è stato ricoverato in ospedale oggi a causa di un "affaticamento". Ad annunciarlo all' Afp è stato il governo malese, che sta ospitando il sovrano e altri leader del Sud-Est asiatico in occasione di un vertice dell'Asean (Associazione delle nazioni del sud-est asiatico). Bolkiah si trova al National Heart Institute di Kuala Lumpur, che – come ricorda la fonte – "è l'ospedale designato per i Vip durante questo vertice Asean e gli incontri pertinenti". "Si sente un po' stanco, sta riposando ", ha dichiarato il primo ministro della Malesia, Anwar Ibrahim... 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il sultano del Brunei è esaurito. Ricoverato in Malesia: "Affaticato dal vertice Asean"

