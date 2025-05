il sottosegretario delmastro paragona i magistrati che criticano meloni ai mafiosi

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha scatenato una controversia politica, paragonando i magistrati che criticano Giorgia Meloni a mafiosi. La sua dichiarazione, proposta come risposta a un giudice reo di definire Meloni "pericolosa", ha sollevato interrogativi sulla relazione tra giustizia e politica, alimentando un acceso dibattito pubblico. Analizziamo le reazioni e le implicazioni di tali affermazioni.

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro ha attaccato un giudice che alcuni mesi fa aveva criticato Giorgia Meloni in una mail: "Dice che è pericolosa perché non ha inchieste. Questo lo dicono i mafiosi, non i magistrati". Dalle sue parole è nata una polemica politica. "Sanno di olio di ricino", secondo Verini (Pd)