Il sole | amico o nemico? Prepariamoci all’estate l' incontro a villa Obizzi

Con l'estate alle porte, l'incontro organizzato da Synlab in collaborazione con il Comune di Albignasego si propone di esplorare il tema del sole, analizzando i suoi benefici e i rischi legati a un'esposizione inadeguata. Parte del ciclo "Spritziamo di salute", l'evento presso Villa Obizzi sarà un'importante occasione per comprendere come proteggerci, salvaguardando pelle e occhi durante la stagione estiva.

