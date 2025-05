Il sogno genovese di Elly | Fossi in Meloni inizierei a preoccuparmi | uniti di vince Ma Conte fa lo gnorri e parla d’altro

Elly Schlein, commentando la vittoria del centrosinistra a Genova, avverte Giorgia Meloni che il risultato elettorale potrebbe indicare una frattura nel suo rapporto con gli elettori. Schlein sottolinea l'importanza di questo voto amministrativo, proponendolo come un campanello d'allarme per la premier, mentre Conte, nel frattempo, sembra distogliere l'attenzione da questa interpretazione.

«Fossi in Giorgia Meloni comincerei a preoccuparmi, è il sintomo che qualcosa nel suo rapporto con il Paese si è rotto». All’indomani della vittoria del centrosinistra a Genova, Elly Schlein sfodera non solo il più convinto trionfalismo, ma la certezza che quel voto amministrativo sia un segnale, l’inizio dell’agognata spallata al governo. Legittimo, per carità: ognuno fa o si aggrappa a quel che può. La sensazione fuori dal perimetro della sinistra politica e d’opinione – non mancano anche editoriali in questo senso, ovviamente – è però di trovarsi di fronte a un deja vu: toni e auspici sono in tutto e per tutto simili a quelli che seguirono il voto in Sardegna... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it