Il sindaco vigila sulla nuova Ancona Polci apre a Di Paolo e Felleca Corda | Insieme abbiamo vinto

Il sindaco si impegna a monitorare attentamente la situazione della nuova Ancona, con particolare attenzione ai futuri soci e imprenditori coinvolti. In agenda, un incontro con Polci, che potrebbe slittare a venerdì o spostarsi a Roma, dove Daniele Silvetti parteciperà a impegni con l'Anci. La collaborazione con Felleca e Corda segna un passo significativo verso un futuro di successo per la città .

L’agenda del sindaco è piena, l’incontro con Polci potrebbe slittare a venerdì, oppure a Roma mercoledì, dove Daniele Silvetti si troverà per i consueti impegni con l’Anci. Una cosa è certa, però: il sindaco appare intenzionato a vigilare sull’Ancona, su quelli che saranno i futuri soci, gli imprenditori pronti a entrare insieme a Polci una volta che la società avrà completato la trasformazione in srl. Un terzo Massimiliano Polci, un terzo Alessandro Di Paolo o chi per lui, visto che l’imprenditore romano non dovrebbe figurare in società , e un terzo Roberto Felleca, che però sembrerebbe intenzionato a contare anche di più e che, dei tre, sembrerebbe anche l’imprenditore con maggior disponibilità finanziarie... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net