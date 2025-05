Il signor conchiglia | a Palermo la presentazione del libro che racconta la storia del piccolo Alan Kurdi

Mercoledì 28 maggio alle ore 17, presso l'Ecomuseo Mare Memoria Viva di Palermo, si terrà la presentazione del libro "Il signor conchiglia", edito da Salani Editore. L'opera narra la commovente storia del piccolo Alan Kurdi, il bambino simbolo delle tragedie migratorie. Un evento importante per riflettere su temi di solidarietà e accoglienza in un mondo che lotta per trovare un posto di pace.

