Il Sesto Senso | la Mostra immersiva nel Museo Virtuale della Scuola Media salernitana

Il 30 maggio alle 19:30, la Chiesa di San Gregorio in Via Mercanti ospiterà "Il Sesto Senso – Le Mulieres Salernitanae", una mostra immersiva dedicata alle donne che hanno influenzato la storica Scuola Medica Salernitana. Un viaggio attraverso intuizioni, bellezza e memoria, che celebra il contributo femminile in un contesto ricco di storia e cultura. Non perdere l'opportunità di esplorare questa straordinaria esperienza!

Un viaggio tra intuizione, bellezza e memoria: il 30 maggio alle ore 19:30, negli spazi della Chiesa di San Gregorio in Via Mercanti, apre al pubblico Il Sesto Senso – Le Mulieres Salernitanae, una mostra straordinaria dedicata alle donne che hanno reso celebre la Scuola Medica Salernitana... 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - “Il Sesto Senso”: la Mostra immersiva nel Museo Virtuale della Scuola Media salernitana

Su questo argomento da altre fonti

Cosa fare a Torino nel weekend del 17 e 18 maggio 2025: gli eventi da non perdere. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

“Il Sesto Senso”: la Mostra immersiva nel Museo Virtuale della Scuola Media salernitana - Un viaggio tra intuizione, bellezza e memoria: il 30 maggio alle ore 19:30, negli spazi della Chiesa di San Gregorio in Via Mercanti, apre al pubblico Il Sesto Senso – Le Mulieres Salernitanae, una mo ... 🔗Riporta salernotoday.it

Medium. Art Experience, la mostra immersiva a Torino che attiva il sesto senso - Le opere esposte non sono semplici quadri: si tratta di tele canalizzate, create in connessione medianica, pensate come portali energetici capaci di agire sul piano emotivo e spirituale. Ogni passo ... 🔗Secondo mentelocale.it

Il sesto senso esiste, ma non è un potere soprannaturale - Molto spesso però si sente parlare anche della presenza di un sesto senso. Questo effettivamente esiste, ma contrariamente a ciò che ci pensa, non ha nulla a che fare con poteri soprannaturali. Ha ... 🔗supereva.it scrive