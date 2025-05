Il self check-in torna per i B&B e affitti brevi la decisione del Tar di Roma

La recente sentenza del TAR di Roma segna un'importante svolta per i bed & breakfast e gli affitti brevi, autorizzando il self check-in. Questa decisione mira a semplificare gli oneri amministrativi per i privati, offrendo maggiore flessibilità e facilità di utilizzo per gli ospiti, oltre a rispondere alle esigenze del mercato turistico in continua evoluzione.