Il secolo dell’Opera di Santa Teresa Dal clero alla cultura i componenti del comitato promotore delle iniziative

In preparazione alle celebrazioni del centenario della fondazione dell'Opera di Santa Teresa, che ricorrerà il 25 gennaio 2028, si è insediato il nuovo comitato promotore che accompagnerà Santa Teresa nell'organizzazione delle iniziative commemorative. Si tratta di un gruppo composto da personalità del mondo ecclesiale, istituzionale, culturale, economico e sociale della nostra città, che per esperienze di vita personali e professionali conoscono l'Opera di Santa Teresa. Il loro contributo sarà prezioso per dare forma a un percorso ricco di significato, che omaggerà la memoria e il futuro delle attività di accoglienza che da quasi un secolo l'Opera di Santa Teresa svolge nel cuore di Ravenna...

