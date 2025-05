Il salotto cittadino di Riccione accoglie i concorsi di pittura all' aria aperta L’occhio di Cubia

Il 7 giugno, il giardino di Villa Mussolini a Riccione sarà il palcoscenico dei concorsi di pittura "L'Occhio di Cubia", un evento che celebra l'arte en plein air. Questa manifestazione si inserisce nel ricco patrimonio culturale della città, unendo l’ispirazione del mare con la creatività degli artisti in un contesto vivace e suggestivo, dove storia e bellezza si intrecciano.

La storia e l'identità di Riccione affondano le radici nel suo profondo legame con il mare, da sempre fonte d'ispirazione e protagonista di eventi culturali, artistici e sociali. Sabato 7 giugno, il giardino di Villa Mussolini si trasformerà in un laboratorio d'arte en plein air, ospitando i...

