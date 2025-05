Il ruolo e la responsabilità della stampa dibattito al Diaz con la giornalista Nardi

Il dibattito al Diaz con la giornalista Francesca Nardi ha messo in luce il fondamentale ruolo e le responsabilità della stampa nelle guerre europee e in Medio Oriente. Questo incontro, svoltosi nell’aula magna del liceo casertano, ha offerto un'opportunità di confronto e riflessione su un tema complesso e cruciale per la democrazia, favorendo un dialogo costruttivo tra i partecipanti.

