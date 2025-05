Il rocker Tommy Massara racconta in Tribunale | Preso per i capelli e buttato a terra da un corriere

Tommy Massara, noto rocker e chitarrista, ha raccontato in tribunale un episodio drammatico avvenuto con un corriere: un alterco per un cambio di merce sfociato in aggressione, con il musicista trascinato e fatto cadere a terra. L'incidente gli ha provocato una lesione alla spalla destra, compromettendo la sua capacità di suonare la chitarra. La testimonianza dell'artista, 57 anni, ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e il comportamento dei corrieri.

Monza, 27 maggio 2025 - " Per un cambio di merce non andato a buon fine il corriere mi ha preso per i capelli e mi ha buttato a terra, causandomi una lesione alla spalla destra per cui non riesco più a suonare la chitarra come una volta". A sostenerlo è Tommy Massara, 57 anni, che vive in Brianza ed è musicista della band heavy metal italiana Extrema che ha anche aperto i concerti dei Metallica e di Vasco Rossi, con cui ancora collabora. Il 57enne si è costituito parte civile al processo al Tribunale di Monza che vede imputato di lesioni personali Hamza L...