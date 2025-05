Il respiro di Giotto a Maurizio Camardi e Francesco Ganassin all’Oratorio di San Giorgio

Il 29 maggio, l'Oratorio di San Giorgio ospiterà un concerto esclusivo, "Il respiro di Giotto", che mette in scena la collaborazione tra Maurizio Camardi e Francesco Ganassin. Questo evento conclude la decima edizione della rassegna "Il Suono e la Parola" e segna l'inizio delle celebrazioni del mese di giugno, in un luogo emblematico facilmente riconducibile al patrimonio artistico mondiale.

A chiudere la decima edizione della rassegna "Il Suono e la Parola", giovedì 29 maggio, un'altra prima assoluta. L'Oratorio di San Giorgio – parte del sito seriale di affreschi proclamato Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO – ospita (ore 21) un concerto unico, che apre le celebrazioni del Giugno

