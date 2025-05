Il regista sportivo di Newcastle Mitchell a partire

Il regista sportivo del Newcastle United, Mitchell, ha annunciato il suo imminente addio al club, generando un acceso dibattito sui social. In una recente dichiarazione, ha espresso gratitudine per il supporto ricevuto nell'ultimo anno, rivolgendosi a giocatori, staff e proprietà . Questo cambiamento segna un nuovo capitolo nella sua carriera e suscita curiosità sulle future direzioni che prenderà il club.

2025-05-27 14:41:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito di quest’ultima news: Mitchell ha dichiarato: “Vorrei ringraziare tutti al Newcastle United per il loro supporto nell’ultimo anno, tra cui Eddie Howe, Becky Langley, i giocatori, il personale, i proprietari e i fan. “È stato un onore far parte del club e lavorare con alcune persone incredibili. Il Newcastle United può annunciare che il direttore sportivo, Paul Mitchell, lascerà il club per consenso reciproco alla fine di giugno 2025. Paul se ne va con i migliori auguri del club e il consiglio vorrebbe esprimere il suo sincero grazie a lui per la sua professionalità e il suo servizio diligente... 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Moses admits regret at the way Jake Arthur was treated ????#9WWOS #NRL #shorts