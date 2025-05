Il record di papà che lasciano il lavoro per stare con i figli

Nel 2024, oltre 60.000 genitori hanno scelto di lasciare il lavoro per dedicarsi ai propri figli, con un significativo 30% di uomini tra di loro. La difficile conciliazione tra vita professionale e familiare è alla base di questa tendenza, che ha colpito in particolare Lombardia e Veneto, dove si registrano i tassi più elevati di abbandono lavorativo. Un cambiamento che segna nuove dinamiche nel ruolo dei genitori.

