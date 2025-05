Il racconto del suono | danze trasfigurate

Mercoledì 28 maggio, alle ore 18.30, la Società di Letture Scientifiche presso Palazzo Ducale ospiterà la quarta e ultima conferenza del ciclo musicale "Il racconto del suono", curata da Matteo Manzitti. Questo evento, organizzato dall'Associazione Amici dell'Accademia Ligustica in collaborazione con la Gog, esplorerà il tema delle danze trasfigurate, offrendo un viaggio affascinante attraverso la musica e la sua essenza espressiva.

Il racconto del suono, Mercoledì 28 ore 18.30 a Palazzo Ducale

