Il quotidiano La Sicilia passa di mano dopo 80 anni | Ciancio cede a Palella imprenditore dei monopattini Helbiz

Dopo otto decenni, il quotidiano "La Sicilia" cambia proprietà: Salvatore Palella, imprenditore noto nel settore dei monopattini con Helbiz, subentra a Ciancio. Seppur annunciato un procedimento legale contro articoli critici sul suo passato, l'acquisizione segna un nuovo capitolo per il giornale, che potrebbe vedere un cambio di rotta nella sua linea editoriale.

Aveva annunciato una querela contro quei pezzi che raccontavano "le ombre siciliane di Mr. Palella da Acireale ". Non è chiaro se la denuncia sia stata effettivamente presentata, di sicuro c'è solo che adesso Salvatore Palella non avrà più alcuna voglia di litigare in tribunale coi giornalisti de La Sicilia. Il motivo? Semplice: l'imprenditore dei monopattini Helbiz ha appena rilevato il quotidiano che per primo ha raccontato i suoi esordi professionali. "Ho scelto di acquistare La Sicilia perché credo che il primo passo per costruire un futuro sia una comunicazione giusta: libera, aperta, trasversale, positiva", ha detto Palella, nato ad Acireale (Catania) e poi trasferitosi negli Stati Uniti, fondatore della Palella Holdings...