Il quotidiano La Sicilia cambia proprietà | ecco chi è il nuovo editore

Il quotidiano La Sicilia, il principale giornale dell'Isola, ha recentemente cambiato proprietà. Dal gruppo Ciancio Sanfilippo è passato a Palella Holdings, guidato dall'imprenditore italo-americano Salvatore Palella. Questa transazione è stata realizzata attraverso il Sicily Investment Fund, segnando un nuovo capitolo per la storica testata. Scopriamo i dettagli di questo cambio di editore e le prospettive future per il giornale.

Il quotidiano La Sicilia, il più diffuso dell’Isola, ha cambiato editore passando dal gruppo Ciancio Sanfilippo a Palella holdings, il family office guidato dall’imprenditore italo-americano Salvatore Palella. L’operazione, perfezionata tramite Sicily investment fund, e la costituzione della nuova società editoriale con Gianluca Spriano nel ruolo di amministratore delegato, definisce un passaggio di testimone importante dopo 80 anni di ininterrotta gestione della famiglia Ciancio Sanfilippo. Il direttore Piraneo: «Con il nuovo editore condividiamo un progetto di crescita ambizioso». «Abbiamo deciso di affidare il nostro giornale a un imprenditore giovane e visionario come Salvatore Palella», si legge in una nota della famiglia Ciancio, «certi che la sua visione internazionale saprà accompagnare La Sicilia verso nuovi traguardi nel rispetto della tradizione che la nostra famiglia ha costruito con indipendenza nel corso di 80 anni, favorendo battaglie importanti per lo sviluppo dell’Isola, sostenendo le forze più vive del territorio e divenendo strumento di democrazia e di legalità»... 🔗 Leggi su Lettera43.it