Il pusher dell' Olimpico incastrato per aver preso contromano una strada con l' auto

Un pusher è stato arrestato nei pressi dello stadio Olimpico dopo essere stato sorpreso a percorrere contromano una strada, presumibilmente per vendere cocaina ai tifosi in attesa dell'incontro. Questa imprudenza ha portato alla sua identificazione e cattura, rivelando un’operazione di spaccio attiva durante eventi sportivi. L'episodio mette in luce il problema della droga nelle aree affollate da eventi pubblici.

L'ipotesi è che si trovasse nella zona dello stadio Olimpico prima del fischio d'inizio della partita per vendere la cocaina ai tifosi in attesa di entrare allo stadio. Uno spacciatore, incastrato da una imprudenza: aver percorso contromano una strada nei pressi dell'impianto sportivo del Foro... 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Il pusher dell'Olimpico incastrato per aver preso contromano una strada con l'auto

