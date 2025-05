Il punteggio del pubblico di the last of us stagione 2 peggiora rispetto alla stagione 1

La seconda stagione di The Last of Us ha attirato reazioni contrastanti, evidenziate da un significativo calo del punteggio di gradimento tra gli spettatori rispetto alla prima stagione. In questo articolo, esploreremo le cause di questa divergenza e confronteremo le performance critiche e di pubblico, cercando di capire le motivazioni alla base di un'accoglienza così polarizzata.

La seconda stagione di The Last of Us ha suscitato opinioni molto contrastanti tra pubblico e critica, portando a un notevole calo del punteggio di gradimento degli spettatori rispetto alla prima stagione. Questo articolo analizza le principali ragioni di questa divergenza, confronta i risultati delle recensioni e valuta le implicazioni per la prossima stagione. come i punteggi RT della seconda stagione di The Last of Us si confrontano con la prima. il punteggio del pubblico per la stagione 2 è quasi del 50% inferiore a quello della stagione 1. Attualmente, il punteggio su Rotten Tomatoes della seconda stagione si attesta al 94% tra i critici, mentre tra gli spettatori scende al solo 39%... 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Il punteggio del pubblico di the last of us stagione 2 peggiora rispetto alla stagione 1

