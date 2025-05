Il pub della moglie le consulenze in Regione e il negozio di cannabis | chi era Giuseppe Marra ucciso in via Zanolini

Giuseppe Marra, 59 anni, è stato tragicamente ucciso a Bologna, in un episodio drammatico che ha scosso la comunità. Consulente informatico per la Regione e collaboratore nel pub della moglie ad Aosta, aveva intrapreso un nuovo percorso di vita. La sua morte violenta, avvenuta in un contesto inquietante, getta un'ombra su un'esistenza altrimenti dedicata al lavoro e alla famiglia.

Una vita ad Aosta, tra il lavoro che lo aveva portato a essere un consulente informatico per la Regione e l'aiuto prestato nel pub della moglie. Poi l'approdo a Bologna per iniziare una nuova vita, stroncata a 59 anni in un lago di sangue sul pavimento dell'appartamento.

