Il procuratore nazionale antimafia Melillo bacchetta la maggioranza sulle modifiche al sequestro di telefoni e PC | Avranno un impatto disastroso sulle indagini sulla mafia

Il procuratore nazionale antimafia, Giovanni Melillo, ha espresso forti preoccupazioni riguardo alle recenti modifiche al codice di procedura penale che riguardano il sequestro di telefoni e computer. Questi cambiamenti, secondo Melillo, potrebbero compromettere gravemente le indagini sulla criminalità mafiosa, con conseguenze potenzialmente disastrose per la lotta contro le organizzazioni mafiose.

Le modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali avranno un “impatto disastroso sulle indagini alla criminalità mafiosa”. È l’allarme lanciato da Giovanni Melillo, procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell’audizione davanti alla Commissione Giustizia della Camera dedicata all’esame della pdl sulle modifiche al codice di procedura penale in materia di sequestro di dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali. Il rischio, ha sottolineato Melillo, è quello di “pericoloso arretramento dell’azione di contrasto alla criminalita mafiosa in spregio all’impegno prioritario di non indebolire gli strumenti investigativi utilizzabili per arginare la pericolosità di gruppi criminali”... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it