Il primo taxi acqueo elettrico arriva a Venezia

Il Salone Nautico di Venezia, in programma dal 29 maggio al 2 giugno, ospiterà la presentazione di "Lucietta", il primo taxi acqueo elettrico della città. Prodotto dal gruppo Repower in collaborazione con Nauta Yachts, questo innovativo mezzo di trasporto rappresenta un passo significativo verso la sostenibilità ambientale nella storica laguna veneziana. Scopriamo insieme le caratteristiche di questa novità e il suo impatto sul futuro della mobilità in acqua.

Il Salone Nautico di Venezia - da giovedì 29 maggio al 2 giugno - sarà il palcoscenico in cui verrà presentato il primo taxi acqueo full-electric veneziano. Si chiama "Lucietta" ed è stato progettato dal gruppo Repower (partner tecnico del salone), in collaborazione con Nauta Yachts, che ne ha... 🔗 Leggi su Veneziatoday.it © Veneziatoday.it - Il primo taxi acqueo elettrico arriva a Venezia

Se ne parla anche su altri siti

Venezia lancia il primo taxi elettrico sull’acqua con Repower; Venezia, arriva il primo taxi acqueo elettrico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Venezia, arriva il primo taxi acqueo elettrico - Sarà il Salone Nautico di Venezia - da giovedì 29 maggio al 2 giugno - il palcoscenico in cui sarà presentato il primo taxi acqueo full-electric veneziano. (ANSA) ... 🔗Scrive msn.com

a venezia debutta lucietta, il primo taxi acqueo full-electric progettato per la mobilità urbana - Lucietta, il primo taxi acqueo elettrico di Venezia, unisce tradizione artigianale e tecnologia sostenibile per rivoluzionare la mobilità urbana nella laguna, con debutto al Salone Nautico e alla Most ... 🔗Segnala gaeta.it

Lucietta: il primo taxi elettrico veneziano al Salone Nautico di Venezia - Al Salone Nautico di Venezia Repower presenta Lucietta, il primo taxi veneziano 100% elettrico, silenzioso, a zero emissioni e con design artigianale. Una soluzione concreta per la mobilità sostenibil ... 🔗Lo riporta italiaatavola.net