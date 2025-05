Il prefetto Signoriello lascia Trieste la lettera di commiato

Il prefetto Pietro Signoriello lascia Trieste per assumere ufficialmente la carica di prefetto di Catania. Originario di Santa Maria a Vico e laureato in Giurisprudenza, Signoriello ha ricoperto il ruolo di commissario del Governo dal gennaio scorso. In questa lettera di commiato, esprime i suoi saluti e riconoscimenti alla comunità triestina, sottolineando l'importanza della collaborazione istituzionale.

Da domani il prefetto di Trieste Pietro Signoriello assume ufficialmente la carica di prefetto di Catania. Nato a Santa Maria a Vico in provincia di Caserta il 21 gennaio 1965, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli studi di Messina, dal 9 gennaio 2023 è commissario del Governo

