Il potere delle idee | oggi Jérome Fenoglio oggi su Rai 5

Scopri il pensiero di Jérome Fenoglio, direttore di Le Monde, nell'incontro con Maria Latella, dove esplorerà come le idee possano affrontare le sfide attuali. Non perdere "Il potere delle idee", in onda stasera, martedì 27 maggio, alle 23.00 su Rai 5, una riflessione essenziale sul futuro attraverso l'innovazione e le visioni del mondo contemporaneo.