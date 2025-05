il post di nanni moretti su netanyahu e la scemenza del villaggio globale

In un recente post, Nanni Moretti espone le sue riflessioni su Netanyahu e la cosiddetta "scemenza del villaggio globale". Attraverso uno sguardo provocatorio, l'autore riflette su questioni complesse e sulla propria incapacità di offrire risposte sul conflitto israelo-palestinese, rivelando la sua determinazione a mantenere una certa distanza critica rispetto a una realtà che appare senza soluzione.

Questo non è un articolo su Israele e Palestina, perché nella vita ho cambiato idea su molte cose ma mai sulla determinazione a farmi scrivere sulla tomba «Non fu mai così scema da pensare d’avere qualcosa di intelligente da dire su quel troiaio senza soluzione che è il medioriente». Questo è un articolo sul perché, se fossi Nanni Moretti, non avrei fatto quel post su Netanyahu: un perché molto diverso dalla ragione per cui io non scriverò un articolo sui torti e le ragioni di un posto dove fa molto caldo e non c’è acqua (cit.). Quando Cecilia Sala era in una galera iraniana, a un certo punto tutti iniziarono a postare ingiunzioni di liberarla dalle quali immagino gli ayatollah fossero impressionatissimi... 🔗 Leggi su Linkiesta.it