Il podcast di Careggi tumori surrenalici | cosa sono sintomi e come riconoscerli

Nel nuovo episodio del podcast "Sanità in pillole" dell'Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze, la dottoressa Letizia Canu esplora i tumori surrenalici, fornendo informazioni essenziali su cosa siano, quali sintomi manifestano e come riconoscerli. Un'opportunità unica per approfondire questo importante tema di salute.

Firenze, 27 maggio 2025 – Nuova puntata del podcast Sanità in pillole dell’Azienda ospedaliero-universitaria Careggi di Firenze. In questo episodio la dottoressa Letizia Canu, medico presso la Struttura Organizzativa Dipartimentale di Endocrinologia e ricercatrice del Dipartimento di Scienze Biomediche, Sperimentali e Cliniche Mario Serio dell’Unifi interviene sui tumori surrenalici, patologie frequenti e nella maggior parte dei casi benigne. I tumori surrenalici sono formazioni che si sviluppano nelle ghiandole surrenali, due piccoli organi posti sopra ciascun rene. Nonostante le loro dimensioni ridotte, queste ghiandole svolgono un ruolo essenziale: producono ormoni fondamentali per il corretto funzionamento dell’organismo, come il cortisolo, l’aldosterone, l’adrenalina e gli ormoni sessuali... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il podcast di Careggi, tumori surrenalici: cosa sono, sintomi e come riconoscerli

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il podcast di Careggi, tumori surrenalici: cosa sono, sintomi e come riconoscerli - Nuova puntata di Sanità in pillole dedicata a questo tipo di patologie. Di solito si tratta di formazioni benigne ... 🔗Come scrive lanazione.it

Tumori del cavo orale, nuova tecnica mini invasiva. "Boom per le nuove abitudini sessuali" - Firenze, 10 maggio 2019 - A Firenze, alla Otorinolaringoiatria di Careggi guidata dal professor Oreste Gallo, viene utilizzata con successo, nei tumori del cavo orale, una tecnica chirurgica ... 🔗Si legge su lanazione.it

Tumori. Un nuovo programma di screening polmonare: Careggi centro di riferimento in Toscana - L’Italia avvia un progetto pilota di screening polmonare gratuito, per diagnosticare per tempo quanto più tumori possibili ... ospedaliero universitaria di Careggi. “Usciti dalle fasi ... 🔗Come scrive quotidianosanita.it