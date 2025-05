Il Pd e la ‘congresseide’ Scognamiglio non firma per la rinuncia di Iannella

Nel dibattito interno del Partito Democratico di Pisa, la consigliera Scognamiglio esprime il suo disorientamento per la presa di posizione pubblica di altri membri riguardo alla rinuncia di Iannella. Gabriele Masiero analizza le tensioni e le dinamiche che emergono nel partito, evidenziando l'importanza di lasciare tali discussioni all’interno del gruppo dirigente e alla base.

di Gabriele Masiero PISA "Resto disorientata quando altri consiglieri comunali del Pd prendono, in quanto tali, pubblicamente una posizione politica riguardo dinamiche interne al partito cittadino che sarebbe bene lasciare al gruppo dirigente o comunque agli iscritti eo a coloro che si occupano del partito stesso". Parola di Maria Antonietta Scognamiglio, l’unica consigliera dem che non ha sottoscritto il documento diffuso dal gruppo consiliare per intervenire sulle vicende del congresso cittadino del Partito Democratico, di fatto chiedendo al candidato riformista, Mario Iannella, di farsi da parte e cercare con l’area Schlein una soluzione unitaria alternativa... 🔗 Leggi su Lanazione.it