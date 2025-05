Il patrimonio archeologico di Rhegion in digitale | prodotte 12 mila risorse in un cantiere virtuoso

Il Museo Archeologico di Reggio Calabria celebra un importante traguardo con la conclusione del primo cantiere di digitalizzazione, che ha portato alla creazione di oltre 12.000 risorse dedicate all'antica Rhegion. Questa iniziativa non solo valorizza il patrimonio archeologico locale, ma offre anche un'opportunitĂ unica per scoprire la storia ancora poco conosciuta dell'area sacra Griso Laboccetta, rendendo accessibili tesori culturali in modo innovativo.

Oltre 12000 risorse digitali che raccontano l'antica Rhegion e la storia ancora in gran parte sconosciuta dell'area sacra Griso Laboccetta. E' un traguardo pieno d'orgoglio quello tagliato dal museo archeologico di Reggio Calabria con la conclusione del primo cantiere di digitalizzazione del... 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Il patrimonio archeologico di Rhegion in digitale: prodotte 12 mila risorse in un cantiere virtuoso

Ne parlano su altre fonti

Digitalizzati oltre 12 mila beni legati al santuario dell'antica Rhegion. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Il museo archeologico nazionale di reggio calabria completa la digitalizzazione di oltre 12mila reperti storici - Il museo archeologico nazionale di Reggio Calabria ha digitalizzato oltre 12.000 beni legati al santuario Griso-Laboccetta di Rhegion, primo progetto Pnrr in Calabria per valorizzare il patrimonio cul ... 🔗gaeta.it scrive

Museo archeologico di Reggio, digitalizzati 12mila reperti - Il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria ha completato la digitalizzazione di oltre 12.000 beni museali in gran parte legati al santuario dell’antica Rhegion, “Griso-Laboccetta”. 🔗Scrive msn.com

L’antica Rhegion “rinasce” con gli oltre 12 mila beni digitalizzati sull’antico Santuario: presentati i risultati al Museo - Il Museo di Reggio Calabria presenta i risultati del primo cantiere di digitalizzazione del patrimonio culturale finanziato dal Pnrr ... 🔗strettoweb.com scrive