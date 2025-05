Il Parma brinda alla salvezza in serie A | festa al ristorante Romani di Vicomero

Il Parma celebra la salvezza in Serie A con una festosa cerimonia al ristorante Romani di Vicomero, dopo la decisiva vittoria contro l'Atalanta. Conclusa la stagione 2024/25, la Prima Squadra Maschile chiude l'annata con 36 punti in classifica, segnando un importante traguardo per il club e i suoi tifosi. Lunedì si preannuncia un saluto speciale per dare inizio a nuove sfide.

Con l’ultima partita contro l’Atalanta e la salvezza in Serie A conquistata a Bergamo, la Prima Squadra Maschile ha concluso l’attivitĂ sportiva per la stagione 202425. La vittoria contro i nerazzurri ha decretato la fine dell’annata agonistica, con 36 punti in classifica e con un saluto lunedì... 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Il Parma brinda alla salvezza in serie A: festa al ristorante Romani di Vicomero

Ne parlano su altre fonti

Serie A 37a giornata, diretta gol; SOCIAL – Ex Sampdoria, Alessandro Melli “brinda” alla salvezza del suo Parma e cita una….. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cena di fine stagione, il Parma brinda alla salvezza - Con l’ultima partita contro l’Atalanta e la salvezza in Serie A conquistata a Bergamo, la Prima Squadra Maschile ha concluso l’attività sportiva per la stagione 2024/25. La vittoria contro i nerazzurr ... 🔗Come scrive sportparma.com

SOCIAL – Ex Sampdoria, Alessandro Melli “brinda” alla salvezza del suo Parma e cita una…. - Alessandro Melli ex attaccante della Sampdoria, ha voluto brindare alla salvezza della squadra del suo cuore il Parma... Il campionato è finito e ha portato c ... 🔗Da clubdoria46.it

Chivu-Parma, fiducia per andare avanti insieme fino al 2027 - Allenatore e Club allineati su molte cose, su altre ci sarà da discutere ma niente di insormontabile. A metà settimana è previsto il faccia a faccia con lo Stato Maggiore per il via libera. Stasera fe ... 🔗Come scrive parmatoday.it

SALVEZZA SERIE A 2025: TUTTI GLI SCENARI SALVEZZA TRA CLASSIFICA AVULSA E SPAREGGI