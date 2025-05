Il Parco delle fiabe pronto al debutto c' è la data di apertura | a Miramare lo show di Alice-Lost Inside You

Il "Parco delle Fiabe" di Miramare è pronto a sorprendere con il debutto dello show "Alice - Lost Inside You", in programma nell'estate 2025. Dopo aver attirato oltre 1,5 milioni di visitatori, l'evento promette un'esperienza magica e immersiva. Scopriamo insieme tutti i dettagli dell'organizzazione e cosa ci attende in questo affascinante viaggio tra luci e fantasie.

Dopo l'annuncio con i primi rumors sulla novità dell'estate 2025, ora arrivano tutti i dettagli direttamente dall'organizzazione. Dopo aver conquistato oltre 1,5 milioni di visitatori, "This is Wonderland - Il parco delle Fiabe" approda a Rimini con Alice – Lost Inside You: un viaggio tra luci... 🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Il Parco delle fiabe pronto al debutto, c'è la data di apertura: a Miramare lo show di "Alice-Lost Inside You"

Altre fonti ne stanno dando notizia

